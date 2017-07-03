- Atatürk'ün gezinti teknesi vinçle karaya çıkartıldı



ÇANAKKALE - Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık kullandığı gezinti teknesi TCG Acar, Deniz Müzesinde sergilenmek üzere Çanakkale'ye getirildi. Vinç yardımı ile denizden çıkartılan TCG Acar, Çimenlik Kalesi'nde bulunan Deniz Müzesinde kısa süre sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gezinti teknesi olan 1931 yılında Almanya'da inşa edilen TCG Acar Gemiz Müzesi, Çanakkale'ye getirildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yenilenen ve sergilenen TCG Acar Gemi Müzesi Çanakkale'ye getirildi. Saat 15.00 sularında Nusret Mayın Gemisi'nin bağlandığı İskeleye ulaşan TCG Acar'a üç askeri gemi refakat etti.

Bir saat kadar süren hazırlıklarda 30 kadar sivil ve askeri personelin yanı sıra dalgıçlarda görev yaptı. Halatlarla bağlanan TCG Acar, hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte denizle ilişiği kesilerek karaya çıkartıldı. 1000 ton yük kaldırma kapasiteli özel vinç yardımı ile TCG Acar, yarım saat gibi kısa sürede denizden çıkartılarak Çimenlik Kalesi içerisinde bulunan Deniz Müzesindeki yerine konuldu.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığına devredildi

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Gemi Müze olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na hizmet eden TCG Acar, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı envanterine girdi. Çanakkale Deniz Müzesine gelen ziyaretçiler Denizde Nusret Mayın Gemisini, karada ise TCG Acar Gemi Müzesini ziyaret edebilecekler.