Atatürk'ün fotoğrafını ters asan belediye, gelen eleştiriler üzerinden hatasından döndü
Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, bayraklama çalışması yaparken Atatürk'ün resmini ters astı. vatandaşlardan gelen tepki üzerine fotoğraf düzeltildi.
Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, bayraklama çalışması yaparkenTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ters astı. Bir süre ters şekilde asılı kalan Atatürk fotoğrafı, yurttaşlardan gelen yoğun tepki üzerine düzeltildi.
BU İŞTE BİR TERSLİK VAR
Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde belediye binasına Türk bayrağı ve Atatürk resmini astı. Ancak Atatürk'ün fotoğrafı ters asıldı.
TEPKİLER ÜZERİNE DÜZELDİLDİ
Uzun bir süre ters şekilde asılı kalan Atatürk resmi yurttaşlardan gelen yoğun tepki üzerine düzeltildi.