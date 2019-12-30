Atatürk portresini sansürlediği söylenen Kimse Bilmez dizisinin yönetmeni konuştu: Teknik bir olay yaşadık

30.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:16

ATV ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Kimse Bilmez dizisi, 27'nci bölümüyle final yaptı. Dizinin 24. bölümündeki bir sahnede camda asılı olan Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

ATATÜRK RESMİNDE BOZULMALAR MEYDANA GELDİ

Görüntülerdeki ilk sahnede kapının üzerindeki Atatürk fotoğrafı görünüyor, sonrasındaki sahnede de Atatürk resmi görünüyor. Ancak videonun 44-47'nci saniyeleri arasındaki sahnede Atatürk resminin bozulduğu görülüyor.

"ATATÜRK RESMİ ELLENMEMİŞTİR"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler hakkında konuşan dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı, konunun teknik bir sıkıntı olduğunu aktararak şunları söyledi: "Mevzu bahis sahnenin sadece tek bir planında dijital müdahale mevcuttur. Bu müdahalenin sebebi de camda, reflektör tutan ışıkçı kardeşimizin yansımasıdır. Takdir edileceği üzere, zamanla yarışılan dizi çekimlerinde bu tür teknik hatalarımızı kurguda düzeltmekteyiz. Burada da o yansıma silinmiş, videolarda görüleceği üzere Atatürk resmi ellenmemiştir."