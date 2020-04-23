'Atatürk Müzesi'ne çevirdiği evine heykel de yaptırdı
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Mustafa Kemal Atatürk, Almanya, Edirne, Güncel, Haber

'Atatürk Müzesi'ne çevirdiği evine heykel de yaptırdı

EDİRNE'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (82), Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirirken, son olarak gerçek boyutuyla kendisi için yapılan heykelle bu tutkusunu taçlandırdı.

23.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:05
'Atatürk Müzesi'ne çevirdiği evine heykel de yaptırdı

EDİRNE'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (82), Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirirken, son olarak gerçek boyutuyla kendisi için yapılan heykelle bu tutkusunu taçlandırdı. Milli bayramlarda evi ziyaretçi akınına uğrayan Çırak, "Yaşadığım süre boyunca Atatürk'e dair her şeyi temin etmek istiyorum. Yeter ki Atatürk bu evde hatırasıyla yaşasın. Bu biriktirdiğim eşyalarla sanki o canlı ve yanımdaymış gibi hissediyorum. Her sabah kalktığımda onun heykeline 'Paşam' diye sarılıyorum" dedi.

Almanya'da yıllarca fabrikada çalışan Mukaddes Kokeralp Çırak, 1985 yılında emekli olup memleketi Edirne'ye yerleşti. Çavuşbey Mahallesi'ndeki iki katlı evde oturan Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, evinin odalarına, pencere camlarına, balkonunu, bahçesine Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donattı. Binanın dış cephesine dev Atatürk posteri asarak, Atatürk sevgisini gösteren Çırak'ta binlerce fotoğraflarının yanı sıra Atatürk'ü anlatan görüntülerin yer aldığı CD'ler ve kitaplar da bulunuyor. Evini gören Çırak'ın Atatürk'e olan hayranlığını fark ediyor.

Eşi Ali Çırak'ı 3 yıl önce kaybeden ve kentteki milli bayramlara elinde Atatürk resimli Türk bayraklarıyla katılan Mukaddes Kokeralp Çırak, son olarak evine Atatürk heykeli koydu. İçindeki Atatürk sevgisinin anne ve babasından geldiğini ifade eden Çırak, "Benim annem ve babam Selanik'ten gelme buraya. Ben kendim Selanik'te doğmuşum gibi Atatürk'ü o tutkuyla seviyorum. Sanırım içimdeki bu sevgi buradan geliyor. Çocukluğumda ve gençliğimde hep bu sevgiyle büyüdüm. 1965 yılında Almanya'ya giderken bir Atatürk portresi vardı, yanıma onu alıp gurbete gittim. Orada 20 yıl kaldım" dedi.'RESMİNİ SOKAKTA GÖRSEM TEMİZLEYİP MÜZEME KOYUYORUM'Yurda döner dönmez vatan hasretiyle Atatürk'e ait resimler ve fotoğraflar toplamaya başladığını kaydeden Çırak, "1985 yılında da yurda döndüm. Gelir gelmez ilk işim Atatürk resimleri almak oldu. Onunla ilgili takvimler aldım. Çocuklarım ilkokulu Almanya'da bitirmişlerdi, onlar İstiklal Marşı'nı öğrensinler diye gittim İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu bir fotoğraf aldım. Bu şekilde Atatürk'le ilgili bulabildiğim her şeyi toplamaya başladım. Onun resmini sokakta atılmış halde göreyim, oradan alıp temizleyip müzeme koyuyorum" şeklinde konuştu.'ONU ODAMIN EN GÜZEL YERİNE KOYDUM'Son olarak kendisine hediye edilen Atatürk heykeliyle sevgisinin taçlandığını belirten Çırak, "Edirne'de Askeri Hastane Şehitliği ilk kurulacağı zaman bir dairemiz satılmıştı bizim. Ben de oraya o satılan dairenin parasının bir kısmıyla Atatürk heykeli yaptırmak istedim. Onlar da kabul ettiler. Fakat orası için heykel yapılırken bir yandan da bana sürpriz amaçlı heykel yapmışlar. Ücretsiz evime getirdiler ve inanamayacağınız kadar mutlu oldum. Dolayısıyla odamın en güzel yerine onun heykelini koydum" ifadelerini kullandı.'HER SABAH ONA 'PAŞAM' DİYE SARILIYOR'

Yaşadığı süre boyunca Atatürk'e dair her şeyi temin etmek istediğini de ifade eden Çırak, "Yaşadığım süre boyunca Atatürk'e dair her şeyi temin etmek istiyorum. Yeter ki Atatürk bu evde hatırasıyla yaşasın. Bu biriktirdiğim eşyalarla sanki o canlı ve yanımdaymış gibi hissediyorum. Her sabah kalktığımda onun heykeline 'Paşam' diye sarılıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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