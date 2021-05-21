ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GİZLENDİĞİ TIR KASASINDAKİ LASTİKLERİN ARASINDA YAKALANDI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda, kargo uçağına yüklenmek üzere getirilen TIR'daki uçak lastikleri arasında gizlenen kaçak göçmen yakalandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda, kargo uçağına yüklenmek üzere getirilen TIR'daki uçak lastikleri arasında gizlenen kaçak göçmen yakalandı.

Avrupa'ya kaçmayı planladığı belirlenen kaçak göçmenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yenibosna'dan uçak lastikleri yüklenen TIR, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'na getirildi. Kargo uçağına yüklenmek üzere indirilen TIR kasasındaki lastiklerin arasında bir kişinin gizlendiği fark edildi. Bilgi verilen polis ekipleri, kaçak göçmen olduğu anlaşılan kişiyi gözaltına aldı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan kişinin Yenibosna'da lastiklerin yüklendiği sırada bindiği ve Avrupa'ya kaçmayı planladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı