Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi

26.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:16

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği olan tiyatro oyuncusu Göksal Kaya, son dönemde yaptıklarıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Dekolteli kadınla fotoğrafının ortaya çıkması ve 29 Ekim kutlamalarında alkol içtiği videoya tepkiler yağmıştı. Eleştirileri doğru bulmadığını söyleyen Kaya, fotoğraflara açıklık getirdi.

"MASAYI ONLAR HAZIRLADI"

Gazeteci Kenan Taş'a röportaj veren Göksal Kaya, 29 Ekim kutlamalarında alkol içtiği videoyla ilgili, "29 Ekim'de CHP Bursa il Başkanı aradı 'Göksal Bey katılır mısın?' dedi. Ben de 'Katılırım' dedim. Ücret falan almadım hatıra binaen gittim. Böyle bir masa hazırlamışlar bana. Bundan son derece rahatsız oldum 'Tek başıma neden burada oturayım dedim' Sonra kalktım davetlilerin masasına katıldım. Onu düğün salonunda içki içiyor, sigara içiyor diye gösterdiler. Alakası yok. Biri de çıkıp demedi 'Biz davet ettik' Bunu ben yapmadım. Karşı tarafın daveti üzerine gitmişim. Bu iddialar son derece çirkin. " dedi.

Atatürk'e benzeyen adamın tepki çeken fotoğrafı

"BENİMLE RESİM ÇEKİLDİ DİYE BEN Mİ SUÇLUYUM?"

Dekolteli bir kadınla fotoğrafının ortaya çıkmasıyla ilgili de Kaya, "Bir bayan gelmiş resim çekilmiş benimle. Dekolte kıyafeti varmış tanımam etmem. Benimle resim çekildi diye ben mi suçluyum?" şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bazı kesimlerin sempatisini kazanan tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın 10 Kasım'a sayılı günler kala sokaklarda asker üniformasıyla gezmesi tepkilere neden oldu. 29 Ekim'deki kutlamalarda vatandaşları selamlayan Kaya'nın videolarını, 10 Kasım'da çekilmiş gibi paylaşan sosyal medya kullanıcıları sert mesajlarla paylaşıma tepki gösterdi.