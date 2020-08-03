Kayışdağı'nda orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye yangın helikopteri bekleniyor.

Türkiye'de son dönemde orman yangınları artarken, bir üzücü haber de İstanbul'dan geldi. Maltepe ilçesine bağlı Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE YANGIN HELİKOPTERİ BEKLENİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Söndürme çalışmaları için helikopter ve uçaklardan yardım istendi.

Kaynak: AA