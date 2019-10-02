Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandı
- Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandıİSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de patronunun arkadaşı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Erkan G., yakalandı.
- Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandı
İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de patronunun arkadaşı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Erkan G., yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan Erkan G. işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Ataşehir Atiye Hanım sokakta bir tamirhanede meydana gelen olayda Erkan G. isimli zanlı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurularak öldürmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Erkan G'yi dün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müüdürlüğü'ne getirilen Erkan G.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Erkan G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.