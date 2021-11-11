ATAŞEHİR'DE MİMAR KADINA KILIÇLI SALDIRININ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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ATAŞEHİR'DE MİMAR KADINA KILIÇLI SALDIRININ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de Can Göktuğ Boz'un hiç tanımadığı Mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ATAŞEHİR'de Can Göktuğ Boz'un hiç tanımadığı Mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Boz'un kaldırımda yürüyen Cengiz'e arkadan kılıçla saldırdığı, genç kadın tüm çabalarına rağmen kaçamadığı görülüyor. Çevredekiler de kadının yardımına geliyor ancak saldırganın elinde kılıç olması nedeniyle müdahalede bulunamıyor.

ATAŞEHİR'DE MİMAR KADINA KILIÇLI SALDIRININ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

ATAŞEHİR'DE MİMAR KADINA KILIÇLI SALDIRININ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

ATAŞEHİR'DE MİMAR KADINA KILIÇLI SALDIRININ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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