Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
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Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri

04.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:17
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri

Gelen son dakika haberine göre ATAŞEHİR Kayışdağı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve kahvehanelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

ATAŞEHİR Kayışdağı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve kahvehanelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Ataşehir Devriye Ekipler Amirliği'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kafe restoran ve kahvelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde müşteri ve çalışanalar, sosyal mesafe, maske, hijyen ile ilgili kontrolden geçirilerek, kurallara uymaları yönünden uyarıldı.

NEFES ALAMIYORUM Denetimlerde maske takmadığı görülen kahvehane sahibine 900 lira ceza kesildi. Ceza üzerine  "Maskeyle nefes alamıyorum" diyen kişiye ise polis "Hiç nefes almamaktan iyidir" karşılığını verdi.


- İstanbul
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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