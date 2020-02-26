Son dakika: Ataşehir'de bir yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı, otobüs havada asılı kaldı
Son dakika: Ataşehir'de İBB'ye bağlı halk otobüsü bir otomobille çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpan otobüs, havada asılı kaldı. Olayda 1 yolcu yaralandı.
Ataşehir'de otomobille İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp, duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı.
1 YOLCU YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA