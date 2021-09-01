Ataşehir'de bariyerlere çarpan taksici araç içinde sıkıştı
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Ataşehir'de bariyerlere çarpan taksici araç içinde sıkıştı

Ataşehir'de bariyerlere çarpan taksici araç içinde sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir TEM bağlantı yolunda ilerleyen ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Ataşehir TEM bağlantı yolunda ilerleyen ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücüye ilk müdahale kazaya tanık olan vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.15 sıralarında Ataşehir TEM bağlantı yolunda mevkiinde yan yolda meydana geldi. Ticari taksi sürücüsü Onur Akkurt, iddiaya göre seyir halinde olduğu sırada sıcaklığın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Toyota markalı otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Akkurt, kazanın etkisiyle hasar alan araç içerisinde sıkıştı. Yaralıya ilk müdahaleyi, kazaya tanık olan çevredekiler yaptı. Taksi sürücüsünün çalışma arkadaşları da kazayı duyar duymaz olay yerine geldi. Yaralı sürücü, sıkıştığı araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan Akkurt'un sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle yolda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan taksici Onur Akkurt'un çalışma arkadaşı Emrah Tunç, "Yolda gelirken yolun sıcaklığından dolayı dengesini kaybediyor bariyerlere vuruyor. Bizim de çalışma şartlarımız bunlar hayatımız buna bağlı. İki kuruş kazandığımız paraya ortak olmaya çalışıyorlar. "Şu kadar araba" diye bunları yapmaya çalışıyorlar. Bunları yapacaklarına bizim haklarımızı korusunlar. Biraz da bize sahip çıksınlar" dedi.

Akkurt'la aynı takside çalışan Aslan Aksoy, "Nedenini bilmiyorum. Yol sıcaklığı olabilir. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Çok dikkatli eski bir şoför. Canına bir şey gelmesin. Göründüğü kadarıyla bir şey yoktu. Arkadaş şok geçirdi" diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir'de bariyerlere çarpan taksici araç içinde sıkıştı
Ataşehir'de bariyerlere çarpan taksici araç içinde sıkıştı
Ataşehir'de bariyerlere çarpan taksici araç içinde sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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