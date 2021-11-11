Atanamayan öğretmen Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi

Yeşilyurt ilçesinin Dilek Mahallesi'ndeki mezarlıkta elektrik trafosu boyarken elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Fedai Altun hayatını kaybetti.

ATANAMAYINCA İŞÇİ OLMUŞ

Beden eğitimi öğretmeni olan Fedai Altun'un KPSS'den 83 puan almasına rağmen atanamadığı ve ailesine yük olmamak için inşaatta İşçi olarak çalıştığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Öğretmen adayı Altun'dan geriye Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı. Altun'un en son 8 Ekim tarihinde inşaata çalışırken yapmış olduğu "Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)" paylaşımı ise yürekleri sızlattı.

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