Atanamayan öğretmen Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde atanamayan beden eğitimi öğretmeni 23 yaşındaki Fedai Altun, ailesine yük olmamak için çalıştığı inşaata elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Genç öğretmen adayının son paylaşımı ise yürekleri dağladı.
Yeşilyurt ilçesinin Dilek Mahallesi'ndeki mezarlıkta elektrik trafosu boyarken elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Fedai Altun hayatını kaybetti.
ATANAMAYINCA İŞÇİ OLMUŞ
Beden eğitimi öğretmeni olan Fedai Altun'un KPSS'den 83 puan almasına rağmen atanamadığı ve ailesine yük olmamak için inşaatta İşçi olarak çalıştığı öğrenildi.
SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI
Öğretmen adayı Altun'dan geriye Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı. Altun'un en son 8 Ekim tarihinde inşaata çalışırken yapmış olduğu "Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)" paylaşımı ise yürekleri sızlattı.
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