Atakule'de "Bugün Bizim Doğum Günümüz" etkinliği

Atakule'de "Bugün Bizim Doğum Günümüz" etkinliği Atakule'de düzenlenen dönem kıyafetleri ve tiyatro sanatçılarının misafirlerle ilgilnemesi ve fotoğraf çektirmeleri Atakule Kreatif Direktör Ezgi Uzunöz ile röportaj Atakule'de "Bugün Bizim Doğum Günümüz" etkinliğiANKARA - Ankara'nın...