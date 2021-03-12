Atakan Koru kimdir? Azra Akın'ın eşi Atakan Koru ne iş yapıyor?

Dünya güzeli Azra Akın'la evli olan Atakan Koru hakkında araştırmalar yapılıyor. Magazin gündeminin en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelen Atakan Koru kimdir?

Magazin gündeminin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri haline gelen Atakan Koru, vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, Atakan Koru kimdir? Azra Akın'ın eşi Atakan Koru ne iş yapıyor?

ATAKAN KORU KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Atakan Koru, Aslen Edirne Keşanlıdır. Üniversite lisansını İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlayan İstanbul'da meşhur bir alışveriş merkezinde kafe işletmeciliği yapıyor. İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere dört dil bilen Atakan Koru'nun ziraat mühendisi olan babası Ahmet Koru ve annesi emekli öğretmen Seniye Koru, İpsala merkezde mütevazi bir yaşam sürdürüyor. Çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Atakan Koru'nun ailesi, binlerce dönüm tarım arazisinde çeltik üretimi yapıyor.