03.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:42

Geçtiğimiz günlerde Fransız rakibini yendikten sonra verdiği asker selamı ve galibiyetini şehitlerimize adaması ile bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi olan Atakan Arslan, "Çok şükür maçı kazandım. Bunu söylemiştim bir kez daha söylemek isterim ki bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi." açıklamasında bulundu.



