Atakan Arslan: Çok şükür maçı kazandım
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Atakan Arslan: Çok şükür maçı kazandım

'Avatar' lakaplı dünya şampiyonu sporcumuz Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi

03.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:42
Atakan Arslan: Çok şükür maçı kazandım

Geçtiğimiz günlerde Fransız rakibini yendikten sonra verdiği asker selamı ve galibiyetini şehitlerimize adaması ile bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi olan , "Çok şükür maçı kazandım. Bunu söylemiştim bir kez daha söylemek isterim ki bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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