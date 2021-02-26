Atabarı sözleri - Atabarı şarkı sözleri
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Atabarı sözleri - Atabarı şarkı sözleri

26.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:36
Atabarı sözleri - Atabarı şarkı sözleri

Artvin yöresine ait olan ve Yöre Ekibi-Muzaffer Sarısözen tarafından seslendirilen Atabarı sözleri - Atabarı şarkı sözleri

ATABARI SÖZLERİ

Bahçası var, bağı var

Ayvası var, narı var

Bahçası var, bağı var

Ayvası var, narı var

Atamızdan yadigâr

Bizde atabarı var

Atamızdan yadigâr oy

Bizde atabarı var

Uzun uzun kamışlar

Ucunu budamışlar

Uzun uzun kamışlar

Ucunu budamışlar

Benim ela gözlümü

Gurbete yollamışlar

Benim ela gözlümü oy

Gurbete yollamışlar

Ben bir uzun kamışım

Yoluna dikilmişim

Ben bir uzun kamışım

Yoluna dikilmişim

İster al, ister alma

Alnına yazılmışım

İster al, ister alma oy

Alnına yazılmışım

Atabarıdır barı

Bahçede…

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