Atabarı sözleri - Atabarı şarkı sözleri
26.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:36
Artvin yöresine ait olan ve Yöre Ekibi-Muzaffer Sarısözen tarafından seslendirilen Atabarı sözleri - Atabarı şarkı sözleri
ATABARI SÖZLERİ
Bahçası var, bağı var
Ayvası var, narı var
Bahçası var, bağı var
Ayvası var, narı var
Atamızdan yadigâr
Bizde atabarı var
Atamızdan yadigâr oy
Bizde atabarı var
Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Benim ela gözlümü
Gurbete yollamışlar
Benim ela gözlümü oy
Gurbete yollamışlar
Ben bir uzun kamışım
Yoluna dikilmişim
Ben bir uzun kamışım
Yoluna dikilmişim
İster al, ister alma
Alnına yazılmışım
İster al, ister alma oy
Alnına yazılmışım
Atabarıdır barı
Bahçede…