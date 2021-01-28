At ve yavrusunu ısıtmak için yaktığı ateş 385 bin TL'ye mal oldu
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At ve yavrusunu ısıtmak için yaktığı ateş 385 bin TL'ye mal oldu

28.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:49

Van'ın Erciş ilçesinde at ve yavrusunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın sonucu 385 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Erciş ilçesinde ikamet eden Ferhat Göçmüş'e ait ahır, tandır ve garajda meydana geldi. Ahırdaki at ve yavrusunun ısınması için tenekede yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

AT VE KÜMES HAYVANLARI TELEF OLDU

Akşam saatlerinde başlayan müdahale, sabah 04.00'te yapılan soğutma çalışmasıyla tamamlandı. Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir at ve 30'a yakın kümes hayvanı da telef oldu.

385 BİN TL'LİK HASAR MEYDANA GELDİ

Tahmini zararın 385 bin TL olduğu yangının söndürülmesi için Erciş ve Van Büyükşehir belediyeleri de iş makineleriyle destek verdi.

At ve yavrusunu ısıtmak için yaktığı ateş 385 bin TL'ye mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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