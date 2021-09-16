Asya Kasap kimdir? Asya Kasap hayatı ve biyografisi! Asya Kasap kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Asya Kasap kimdir? Asya Kasap hayatı ve biyografisi! Asya Kasap kaç yaşında, nereli?

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Asya Kasap kimdir? Asya Kasap hayatı ve biyografisi! Asya Kasap kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen Asya Kasap, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte Asya Kasap hakkında merak edilenler. Asya Kasap hayatı ve biyografisi. Asya Kasap kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Asya Kasap merak konusu oldu. İşte Asya Kasap hakkında merak edilen Asya Kasap kimdir, Asya Kasap hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ASYA KASAP KİMDİR?

Asya Kasap 29 Eylül 2001 (18 yaşında) tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Asya Kasap İlkokul' da oyunculuğa karşı ilgi duymaya başladı ve lise yıllarında oyunculuğu profesyonel olarak yapmak istedi. Daha sonra İzmir'den İstanbul'a geldi ve oyunculuk eğitimlerine başladı. 2017 yılında oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez TRT ekranlarında yayınlanan bir Ege dizisi olan "Ege'nin Hamsisi" dizi filminde "İpek Parlak" rolüne hayat verdi. Burada canlandırdığı rol ile izleyicinin dikkatini çekerek iyi bir hedef kitlesi yakalayan güzel oyuncunun bir anda hayran kitlesi çoğalmaya başladı. Ardından bu süreci 2019 yılında "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde "Melek" rolünü aldı.

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