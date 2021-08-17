Aşure günü 25 haslet! Aşure günü yapılması faziletli olan 25 haslet nedir? Aşure gününde yapılacak 25 haslet nelerdir?

Yarın 18 Ağustos Çarşamba Muharrem ayının 10. günüdür, yani yarın Aşure günüdür. Alimler Aşure gününde birçok ibadet ve amel yapılmasını tavsiye ediyor. Aşure gününde yapılacak şeylerin başında 25 haslet gelmektedir. Sizler için 25 hasleti maddeler halinde paylaşacağız. Peki, Aşure günü yapılması faziletli olan 25 haslet nedir? Maddeleri ile sizlerle...

Aşure gününe saatler kala en merak edilen konuların başında 25 haslet geliyor. Haslet TDK'ya göre "İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy." demektir. Peki, Aşure günü yapılması faziletli olan 25 haslet nedir? Aşure gününde yapılacak 25 haslet nelerdir? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günüdür. Bugün 17 Ağustos Salı akşam namazı ile birlikte Aşure günü gecesine girmiş olacağız. 18 Ağustos imsak vaktinden akşam namazı vaktine kadar ise Aşure günü olarak geçmektedir. Herkesin aşure günü mübarek olsun... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AŞURE GÜNÜNDE YAPABİLECEĞİMİZ 25 HASLET

(18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2021 GÜNÜ)