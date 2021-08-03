Astro'nun yapımcıları yeni PlayStation 5 oyununu geliştirdiğini duyurdu!
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Astro'nun yapımcıları yeni PlayStation 5 oyununu geliştirdiğini duyurdu!

Astro'nun yapımcıları yeni PlayStation 5 oyununu geliştirdiğini duyurdu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Japon video oyun geliştiricisi olan Team Asobi ekibinin yeni bir PlayStation 5 oyunu üzerinde çalıştığını "şu ana kadar en iddialı oyun" şeklinde tanıttı.

Tokyo merkezli Japon video oyunu geliştirme şirketi Team Asobi, yeni bir PlayStation 5 oyunu üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu.

Şirketin resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞU ANA KADAR YAPILAN EN İDDİALI OYUNUMUZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Sony Interactive Entertainment için birinci taraf bir oyun stüdyosu olan Team Asobi'nin, PlayStation 5'e özel geliştirdiği VR oyunlar, Astro Bot: Rescue Mission PlayStation 5 DualSense kumandasının tüm özelliklerini tanımamıza sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcıların oyun oynarken eğlenmesini sağlayan Astro's Playroom oyunlarının geliştirici ekibi Team Asobi, dün sosyal medyada paylaştığı gönderide yeni internet sitelerini açtıklarını duyurdular.

Oyun hakkında bilinen tek şey Team Asobi internet sitesinde bulunan "şu ana kadar en iddialı oyun" şeklinde yapılan açıklama oldu.

Geliştirilmekte olan oyun hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmasa da, Team Asobi PlayStation 5'in yeni kontrolcüsünün tüm özelliklerini tanıtma görevini üstleniyor. Şirket, duyurduğu bu haberin ardından oyuncular tarafından oldukça olumlu yorumlar aldı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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