Assassin's Creed Valhalla ve Assassin's Creed Odyssey birleşiyor!

AC Odyssey ve AC Valhalla için şu anda mevcut olan crossover stories, Assassin's Creed Valhalla'da bulunan Eivor ve Kassandra'nın yer aldığı bir hikayeyi ve Assassin's Creed Odyssey'de bulunan Kassandra veya Alexios'un yer aldığı bir hikayeyi kapsıyor.

Bu Crossover Stories, franchise'daki ilk çapraz oyun projesidir. Ubisoft Quebec'tekiler tarafından yönetilen ve Ubisoft Montreal ile yakın işbirliği içinde çalışan içerik, "İki Assassin's Creed kahramanı buluştuğunda ne olur?" sorusunu yanıtlamayı, hayranların franchise'daki deneyimlerini derinleştirmelerini ve iki oyunun kahramanları arasındaki bağları keşfetmelerini sağlamayı ve keşfedilecek yeni ortamların yanı sıra zengin bir hikaye sunmayı amaçlıyor.

Assassin's Creed Odyssey crossover hikayesinde oyuncuların içeriğe erişmek için Bölüm 1'i tamamlamış ve Megaris'e ulaşmış olması gerekecek, ancak spoilerlardan kaçınmak için oyuncuların ana oyunun üç hikaye arkını (Family, Cult of Kosmos and Mythology) bitirmeleri önerilir.

Assassin's Creed's Crossover Stories, 14 Aralık'ta PS5 ve PS4'te lansmana çıktı.

ASSASSIN'S CREED CROSSOVER STORIES DLC FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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