Assassin's Creed Valhalla kısa süreliğine ücretsiz oluyor

Viking Eivor ile henüz kaliteli vakit geçirmediyseniz, 24-28 Şubat tarihleri arasında Assassin's Creed Valhalla'yı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Assassin's Creed'in Twitter hesabından paylaştığı yol haritasında 24-28 Şubat tarihleri arasında oyunun ücretsiz olacağı bildirildi.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA ÜCRETSİZ OLUYOR

10 Mart'ta Assassin's Creed Valhalla DLC'si Dawn of Ragnarök, çıkış yapmadan önce oyunculara Valhalla'yı deneyimleme şansı veren Ubisoft, ücretsiz hafta sonu etkinliği ile 24-28 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Assassin's Creed Valhalla'nın yol haritasında 22 Şubat'ta 1.5.0 güncellemesi geleceği duyurulurken 24-28 Şubat tarihleri arasında oyun ücretsiz oluyor. 10 Mart tarihinde ise Dawn of Ragnarök DLC'si çıkış yapacak.