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Asma tavanı çöken terminal binasındaki temizleme çalışmaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Asma tavanı çöken terminal binasındaki temizleme çalışmaları tamamlandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde dün Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin içerisinde bulunan Devrek Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün asma tavanı bir anda çökmüş şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmamıştı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek İlçesinde dün Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin içerisinde bulunan Devrek Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün asma tavanı bir anda çökmüş şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmamıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay sonrası temizleme çalışmaları tamamlandı.

İlçede yaşanan fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin içinde bulunan Devrek Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün asma tavanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken çökmenin meydana geldiği anda içeride bulunan vatandaşın kendini son anda dışarıya atması kameralara saniye saniye yansımıştı.

Devrek Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek dün başlattığı temizleme çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışmaların ardından yeni bir asma tavan için yapılacak olan çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların tamamen sona ermesinin ardından ilgili bölümün yeniden hizmete alınması bekleniyor. - ZONGULDAK

Asma tavanı çöken terminal binasındaki temizleme çalışmaları tamamlandı

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