Aslızen kimdir? Aslızen Yentur hayatı ve biyografisi! Aslı Zen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslızen merak konusu oldu. İşte Aslızen hakkında merak edilen Aslızen kimdir, Aslızen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIZEN KİMDİR?

Aslı Zen adıyla tanıdığımız sanatçının tam adı, Aslı Zen Yentur'dur. Anne ve babasının boşanmasından sonra babaannesinin yanında büyüyen Aslı Zen, Kandilli Kız Lisesi'nin ortaokul kısmında okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etti. 17 yaşında iken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçtı.

1977 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Zen 17 yaşında iken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçmıştır. Oldukça zor bir çocukluk ve ilk gençlik dönemi yaşayan güzel yarışmacı; Rumelihisarı'nda bir barda müzik yaparak kariyerine başladı.

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