Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Kaan Demirağ ne iş yapıyor? Kaan Demirağ eski eşi kim?

Aslışah Alkoçlar bu akşam sevgilisi Kaan Demirağ ile dünya evine girdi. Peki, Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Kaan Demirağ ne iş yapıyor? Kaan Demirağ eski eşi kim?

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar'ın kızı ve Neslişah Alkoçları'ın kız kardeşi Neslişah Alkoçlar, bugün Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Aslışah Alkoçlar ile evlenmesinin ardından sosyal medyada Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Kaan Demirağ ne iş yapıyor? Kaan Demirağ eski eşi kim? soruları merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

Kaan Demirağ 1984 doğumludur ve 37 yaşındadır ve HD Group'un sahibi olan Demirağlar'ın oğludur. Kaan Demirağ, HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın bulunduğu HD Group'un Genel Kurul Başkanlığı görevini yapmaktadır.

Kaan Demirağ, daha önce Nur Atan ile bir evlilik yapmıştır.