Aslıhan Karalar'ın fit ve şık görüntüsü dikkat çekti
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Aslıhan Karalar'ın fit ve şık görüntüsü dikkat çekti

11.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:50
Aslıhan Karalar'ın fit ve şık görüntüsü dikkat çekti

Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, yakın bir arkadaşına doğum günü hediyesi almak için alışverişe çıktığını söyledi. Karalar'ın fit ve şık görüntüsü ise dikkat çekti

Hediye konusunda aceleci davranmayan ince eleyip sık dokuyan güzel oyuncu, uzun süre mağazaları dolaşıp arkadaşı için hediye baktı. Ayrıca Aslıhan Karalar, her zaman olduğu gibi şık giyim tarzıyla göz doldurdu.



Kaynak: Snob Magazin

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