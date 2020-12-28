Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz hayatı ve biyografisi! Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Gürbüz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilenler. Aslıhan Gürbüz hayatı ve biyografisi. Aslıhan Gürbüz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz merak konusu oldu. İşte Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Şubat 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: Çanakkale

Boy: 1,65 m

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.