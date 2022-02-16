Aslı Orcan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın rol aldığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam 43. bölümüne Asya ve Leyla arasında kavga damga vurdu. Aslı Orcan kimdir? Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kaç yaşında, nereli? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı?

ASLI ORCAN KİMDİR?

27 Mayıs 1980, tarihinde Aydın'da doğan Aslı Orcan, 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Dansları bölümünden mezun oldu. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yaptı.

Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümü'nde ve Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi aldı.

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