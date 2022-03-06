Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi

Güzel oyuncu Aslı Enver, 4 aydır birlikte olduğu öğrenilen iş insanı Önder Öztarhan'la Alaçatı'da görüntülendi.

Uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, Önder Öztarhan ile bir süredir aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerini sır gibi saklamaya çalışsa da aşk resmen belgelendi.

Dört aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları biliniyordu.

Hatta Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektiflere takılmıştı.

Sevgililer, Alaçatı'da bir restoranda baş başa yemek yerken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

Snob Magazin - Magazin

Önder Öztarhan, Aslı Enver, Murat Boz, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title