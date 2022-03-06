Aslanla şakanın sonu kötü bitti! Ürkütücü anlar saniye saniye kameralarda
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Hayvanat bahçesinde aslan kafesine yaklaşan şahıs, kolunu kaptırdı. Bu sırada çevredekilerin aslanı etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu çabalar da yetersiz kaldı.
Afrika'da güvenlik önlemlerinin yeteri kadar sağlanmadığı bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay, izleyenlerin tüylerini ürpertti. Kafese yaklaşan bir şahıs, aslanla şakalaştığı sırada kolunu kaptırdı.
ÇABALAR YETERSİZ KALDI
Bu sırada çevredeki kişiler de şahsı kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Ancak aslan, ne yapılırsa yapılsın adamı bırakmadı. Korku dolu bu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.