Aslan Hürkuş Kayıp Elmas Filmi
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Aslan, uçak mühendisi olmanın hayalini kuran küçük bir çocuktur. Aslan'ın babası Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a vermeye karar verir. Büyük bir heyecanla eşyaları karıştırmaya başlayan Aslan, eşyaların arasında büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair izlere rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kayıp kolu arayan sadece Aslan ve arkadaşları değildir. Aslan, kimse ulaşmadan Hürkuş'u bulmak zorundadır.
Yönetmen: H. Sinan Güngör, Hakan Bol
Senaryo: Özgür Balamir
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
Yapımcı Firma: Akko Organizasyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 13.03.2020
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com