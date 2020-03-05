Aslan Hürkuş Kayıp Elmas Filmi

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58

Aslan, uçak mühendisi olmanın hayalini kuran küçük bir çocuktur. Aslan'ın babası Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a vermeye karar verir. Büyük bir heyecanla eşyaları karıştırmaya başlayan Aslan, eşyaların arasında büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair izlere rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kayıp kolu arayan sadece Aslan ve arkadaşları değildir. Aslan, kimse ulaşmadan Hürkuş'u bulmak zorundadır.

Yönetmen: H. Sinan Güngör, Hakan Bol

Senaryo: Özgür Balamir

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Aslan Hürkuş Kayıp Elmas

Yapımcı Firma: Akko Organizasyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 13.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com