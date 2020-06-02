Aslan Bacanak filmi konusu nedir? Aslan Bacanak oyuncuları ve fragmanı
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Aslan Bacanak filmi konusu nedir? Aslan Bacanak oyuncuları ve fragmanı

Zeki Alasya'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Yeşilçam'ın komedi havasını solumamızı sağlayan Aslan Bacanak filmi, 1977 yılında vizyona girdi. Kadrosunda ise, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Gölgen Bengü bulunuyor.

02.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:45

Yapımcılığını Hürrem Erman'ın yürüttüğü yerli komedi filmi Aslan Bacanak, Nisan 1977'de seyirci ile buluştu. Senaryosunu ise Umur Bugay üstlendi. Film ayrıca Zeki Alasya'nın yönetmen olduğu ilk filmdir. İşte, Aslan Bacanak filmi detayları...

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ASLAN BACANAK OYUNCULARI

Bir Zeki Alasya, Metin Kapınar klasiği olan Aslan Bacanak filmi masumane aşk hikayesini ve engellerini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda:

Metin Akpınar, Zeki Alasya, Hüseyin Kutman, Tuncer Necmioğlu, Cevat Kurtuluş, Atilla Pekdemir, Gölgen Bengü, Selçuk Uluergüven, Sami Hazinses, Turgut Boralı, Perran Kutman yer alıyor.

ASLAN BACANAK FİLMİ KONUSU

Mahalleye yeni taşınan minibüs şöförü Selim, taşındığı yerin kabadayısı Halim'in kızkadeşine aşık olur. Metin Akpınar ve Zeki Alasya ikilisinden muhteşem bi komedi filmi olan Aslan Bacanak, sevdiği kızı alabilmek için önündeki ağabey engelini aşma hikayesini anlatıyor. Çünkü, Zeynep, Selim ile evlenebilmesi için önce Halim'i ikna etmesini istemiştir.

Aslan Bacanak filmi konusu nedir? Aslan Bacanak oyuncuları ve fragmanı
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