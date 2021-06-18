Aşkın Tarifi'nde Arda Türkmen sürprizi
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Aşkın Tarifi'nde Arda Türkmen sürprizi

Aşkın Tarifi'nde Arda Türkmen sürprizi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mutfaktaki başarısı yurt dışına taşan Türkmen, bu kez yemek programı ile değil Aşkın Tarifi dizisi ile izleyici karşısında olacak.

Mutfaktaki başarısı yurt dışına taşan Türkmen, bu kez yemek programı ile değil Aşkın Tarifi dizisi ile izleyici karşısında olacak. Çekimler sırasında sette alkış alan usta şefin oyunculuk performansını izleyicinin nasıl karşılayacağı ise merak konusu. Aşkın Tarifi'ne daha önce de şef Eyüp Kemal Sevinç konuk oyuncu olmuştu.   

Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin

yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı

yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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