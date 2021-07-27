Aşkın Tarifi 8. bölüm fragmanı izle! Kanal D Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm fragmanı izle!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Peki, Aşkın Tarifi 8. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 8. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Aşkın Tarifi son bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Peki, Aşkın Tarifi 8. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 8. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Aşkın Tarifi son bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın Tarifi 26 Temmuz Pazartesi yayınlanan 7. Bölümde Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek midir? Fırat'ı bekleyen sürpriz nedir?

Naz'ın, Fırat'ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz'ın Fırat'la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz'ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur. Böylece, Taylan'ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat'a karşı boş durmaz. O da Feza'yı kendi safına çekerek, Fırat'tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer.

Taylan'ın Feza'yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan'ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat'la yollarının kesişmesine sebep olur. Fırat'ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz'la Fırat'ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!

AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!