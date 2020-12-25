ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor

25.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:32
ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, doğusundan batısına Aydın'ın bütün ilçelerinde çalışıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, doğusundan batısına Aydın'ın bütün ilçelerinde çalışıyor.

Kent genelinde kalıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam eden ASKİ ekipleri vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda Karacasu'nun Cabi Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yapıyor. Çine ilçesinin Evciler Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı kollektör bağlantısı yapan ekipler, Karacasu'da ise Tepecik Göleti'ni temizliyor. ASKİ ekipleri, Nazilli Yeni Mahalle'de içme suyu hattı yapımı gerçekleştirirken, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde ve Didim'in Efeler Mahallesi'nde de içme suyu abone bağlantılarını yapıyor. Ekipler, Nazilli ilçesi Sailer Mahallesi'nde içme suyu terfi hattı ve şebeke hattını ve Bozdoğan'ın Sırma Mahallesi'nde de içme suyu şebekesi yapım çalışması gerçekleştiriyor. Mahallelerin içme suyu ihtiyaçlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturan ekipler Çine'nin Tatarmemişler Mahallesi'nde de içme suyu kaynak drenaj çalışması yapıyor.

Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti. - AYDIN

ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor
ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor
ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor
ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Vitor Hugo Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Bakan İntihar İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:39:54. #1.15#
title