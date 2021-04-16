Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama 2021!

Askere gidecek vatandaşlar askerlik yerlerinin neresi olduğu merak ediyor. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama 2021!