Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama 2021!
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama 2021!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama 2021!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Askere gidecek vatandaşlar askerlik yerlerinin neresi olduğu merak ediyor. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama 2021!

Askerlik yerleri her dönem belli zamanlar içerisinde belirleniyor. Askere gidecek vatandaşlar ise Askerlik yeri sorgulama sayfası ve Nisan askerlik yerleri neresi belli oldu mu? sorularının cevaplarını merak ediyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırmanın sonuçları 16 Nisan 2021 Cuma açıklanması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yeri öğrenme için e-devlet (Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu) üzerinden giriş yaparak askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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