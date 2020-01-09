: Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası

09.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:02

Kayseri'de askeri birlikteki tuvaletin kapısına terör örgütü PKK elebaşını övücü yazı yazan sanığa 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık, mahkemede verdiği ifadede, "Sonradan yaptığımın hata olduğunu anladım. Bu suçtan sizin karşınıza çıktığım için utanıyorum" dedi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, vatani görevini yaptığı askeri birlikteki tuvaletin kapısına, terör örgütü PKK'nın elebaşı ile öldürülen örgüt mensubu bir yakınını öven yazılar yazdığı iddiasıyla hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan tutuklu sanık E.T. ve avukatı hazır bulundu.

"BİR ANLIK KIZGINLIKLA YAZDIM"

Sanık E.T. savunmasında, bir anlık kızgınlık sonucu yazıyı yazdığını öne sürdü.

Psikolojisinin bozuk olduğunu ve ilaç kullandığını iddia eden sanık E.T, "Sonradan yaptığımın hata olduğunu anladım. Bu suçtan sizin karşınıza çıktığım için utanıyorum. Askere gelmeden önce nişanlandım, vatani görevimi yapıp evlenmek istiyorum" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM" DİYEREK BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık E.T, "çok pişmanım" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.T'ye, "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA

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