Aşk Tesadüfleri Sever 2 nerede çekildi, ne zaman çekildi? Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları, konusu ve hikayesi!

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AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 KONUSU

Sema ve Niko geçmişte birbirbirini seven ancak aşkları imkânsız bir hâle gelmiş iki gençtir. Çünkü dönemin siyasi hassasiyeti dolayısıyla bir Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da kader onları ayırır. Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olurlar. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler olur. Acaba ilk filmin tesadüflerle dolu örüntüsü devam filminde de kendisini gösterip bu iki hikâye arasında bir bağlantı kurulabilecek midir?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Tesadüfleri Sever filmi Hüzzam Film ve Böcek Film stüdyolarında çekildi.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk Tesadüfleri Sever 2, Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın 31 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren dram ve romantik türündeki Türk sinema filmidir.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 OYUNCULARI

Nesrin Cavadzade (Defne)

Yiğit Kirazcı (Kerem)

Elif Doğan (Sema'nın gençliği)

Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği)

Hülya Gülşen Irmak (Nuran)

Levent Can (Yorgo)

Türkü Turan (Aylin)

Eli Mango (Marika)

Zuhal Olcay (Sema)

Uğur Polat (Niko)

Erkan Can (Kemal)

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FRAGMANI

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