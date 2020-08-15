Aşk Masalı filmi konusu nedir? Aşk Masalı oyuncuları ve Aşk Masalı özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aşk Masalı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aşk Masalı konusu, özeti ve Aşk Masalı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aşk Masalı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Masalı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Masalı filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Masalı konusu nedir, Aşk Masalı oyuncuları kimler ve Aşk Masalı özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Masal, patronunçapkın,yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır... Akın Masal'ın farkında bile değildir, üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır ve Masal bu kadından nefret etmektedir...

Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir... Tesadüfentanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir... Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir... Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır, çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlarauymak zorundadır... Bu süreçte Masal'a partner olarak Kerem verilir... Kerem, Masal'ın tüm sakarlıklarına rağmen büyük bir sabırla onun her anında yanında olur ve programı başarı ile bitirmesini sağlar. Masal, sürecin sonunda Akın'ın dikkatini çekmeyi başarır ve güçlü rakibi Cansın'ı alt eder... Ama bilmediği bir şey vardır; Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır? Kalbindeki aşkın sahibi gerçekten de Akın'mıdır?

Masal, bu soruların cevaplarını ararken biz de onunla beraber son derece keyifli ve sıra dışı bir yolculuğa çıkmış olacağız.