Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? Aşk Mantık İntikam Ozan gerçek adı ne?
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Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? Aşk Mantık İntikam Ozan gerçek adı ne?

Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? Aşk Mantık İntikam Ozan gerçek adı ne?
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Cuma akşamları yayınlanan ve ilk bölümü 18 Haziran Cuma günü yayınlanan Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? Aşk Mantık İntikam Ozan gerçek adı ne? İlhan şen kimdir, kaç yaşında?

İlhan Şen'in canlandırdığı Ozan karakteri merak ediliyor. Peki, Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? Aşk Mantık İntikam Ozan gerçek adı ne?

AŞK MANTIK İNTİKAM OZAN KİM?

Aşk Mantık İntikam Ozan karakterini başarılı oyuncu İlhan Şen canlandırmaktadır. Aşk Mantık İntikam Ozan karakteri özellikleri; Ozan, Esra'yı ilk gördüğünde sekiz yaşındadır. O küçük yaşına rağmen hissettiği şeyin aşk olduğunu anlamıştır. Üniversiteyi bitirip işe girene kadar Esra'nın kendisinden haberdar olmadığını düşünmektedir. Ancakkendisini Esra ile evlenmiş bulur. İnandığı projesi için hayallerinin peşinde giderken de Esra'nın hassasiyetinin farkına varmayarak onu kaybetmesine neden olacak durumların içine girer ve sonuçta boşanırlar. Ama hep en dibe düşünce başlar yükseliş. Ozan'ın hiçbir ümidi kalmadığını düşündüğü gün karşısına Çınar çıkar.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

1987, Bulgaristan doğumlu başarılı oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisi mezunudur. Modellik geçmişide olan Şen, 2008 Best Model finalistlerinden. Dizi oyunculuğuna 2018 yılında, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle oldu.1.89 boyundaki başarılı oyuncu, yeni dizisi ile merak konusu oldu.

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