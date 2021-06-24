Aşk İki Kişiliktir şiiri - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri
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AŞK İKİ KİŞİLİKTİR
Değişir rüzgarın yönü,
Solar ansızın yapraklar;
Şaşırır yolunu denizde gemi,
Boşuna bir liman arar.
Gülüşü bir yabancının,
Çalmıştır senden sevdiğini;
İçinde biriken zehir,
Sadece kendini öldürecektir;
Ölümdür yaşanan tek başına
Aşk iki kişiliktir.
Bir anı bile kalmamıştır,
Geceler boyu sev
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Ataol Behramoğlu
Kaynak: Antoloji.com - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri