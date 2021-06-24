Aşk İki Kişiliktir şiiri - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri

Ataol Behramoğlu'in Aşk İki Kişiliktir şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşk İki Kişiliktir şiiri Ataol Behramoğlu tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşk İki Kişiliktir şiiri - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri