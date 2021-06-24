Aşk İki Kişiliktir şiiri - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri
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Aşk İki Kişiliktir şiiri - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri

Aşk İki Kişiliktir şiiri - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri
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Ataol Behramoğlu'in Aşk İki Kişiliktir şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşk İki Kişiliktir şiiri Ataol Behramoğlu tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşk İki Kişiliktir şiiri - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri

Aşk İki Kişiliktir şiiri Ataol Behramoğlu'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aşk İki Kişiliktir" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri

AŞK İKİ KİŞİLİKTİR

Değişir rüzgarın yönü,

Solar ansızın yapraklar;

Şaşırır yolunu denizde gemi,

Boşuna bir liman arar.

Gülüşü bir yabancının,

Çalmıştır senden sevdiğini;

İçinde biriken zehir,

Sadece kendini öldürecektir;

Ölümdür yaşanan tek başına

Aşk iki kişiliktir.

Bir anı bile kalmamıştır,

Geceler boyu sev

..........

..........

Ataol Behramoğlu

Kaynak: Antoloji.com - Ataol Behramoğlu Aşk İki Kişiliktir şiiri

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