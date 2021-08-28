Aşk 102 ne zaman başlayacak? Aşk 102 oyuncuları!
Aşk 101, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayımlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi. Dizinin ikinci sezon çekimlerine 14 Temmuz 2020 tarihinde başlandı. Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 102 ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.
Aşk 102 ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 101 2. sezon ne zaman? Detaylar haberimizde.
AŞK 102 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 102 Eylül ayında yayınlanacak!
AŞK 102 OYUNCULARI
Mert Yazıcıoğlu, Sinan
Kubilay Aka, Kerem
Alina Boz, Eda
Selahattin Paşalı, Osman
İpek Filiz Yazıcı, Işık
Pınar Deniz, Burcu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Kaan Urgancıoğlu, Kemal
Müfit Kayacan, Necdet
Bade İşçil, Yetişkin Işık Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Tuba Ünsal, Yetişkin Eda
Buğra Gülsoy, Yetişkin Sinan
Melisa Döngel,
Ece Yüksel.