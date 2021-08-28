Aşk 102 ne zaman başlayacak? Aşk 102 oyuncuları!

Aşk 101, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayımlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi. Dizinin ikinci sezon çekimlerine 14 Temmuz 2020 tarihinde başlandı. Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 102 ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.