Aşk 102 ne zaman başlayacak? Aşk 102 oyuncuları!
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Aşk 102 ne zaman başlayacak? Aşk 102 oyuncuları!

Aşk 102 ne zaman başlayacak? Aşk 102 oyuncuları!
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Aşk 101, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayımlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi. Dizinin ikinci sezon çekimlerine 14 Temmuz 2020 tarihinde başlandı. Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 102 ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Aşk 102 ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Aşk 101 internet dizisinin devamı olarak başlayacağı Aşk 102 ne zaman? Aşk 102 oyuncuları kimler? Aşk 101 izle! Aşk 101 2. sezon ne zaman? Detaylar haberimizde.

AŞK 102 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 102 Eylül ayında yayınlanacak!

AŞK 102 OYUNCULARI

Mert Yazıcıoğlu, Sinan

Kubilay Aka, Kerem

Alina Boz, Eda

Selahattin Paşalı, Osman

İpek Filiz Yazıcı, Işık

Pınar Deniz, Burcu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kaan Urgancıoğlu, Kemal

Müfit Kayacan, Necdet

Bade İşçil, Yetişkin Işık Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Tuba Ünsal, Yetişkin Eda

Buğra Gülsoy, Yetişkin Sinan

Melisa Döngel,

Ece Yüksel.

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