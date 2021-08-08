Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı
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Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Haberler | Güncel

Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı Malatyalı kuaförden aşıya teşvik Malatya'da kuaför Şener Eroğlu, aşı olmak istemeyenleri aşıya teşvik etmek için iki doz aşısını yaptıranlara iş yerinde ücretsiz cilt ve saç bakımı yapıyor.

Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı

Malatyalı kuaförden aşıya teşvik

MALATYA - Malatya'da kuaför Şener Eroğlu, aşı olmak istemeyenleri aşıya teşvik etmek için iki doz aşısını yaptıranlara iş yerinde ücretsiz cilt ve saç bakımı yapıyor.

Covid-19 salgınının dünyayı saran bir virüs olduğunu ve iki yıldır bu salgınla mücadele edildiğini ifade eden Malatya Park AVM alış veriş merkezinde kuaför salonu işletmecisi Şener Eroğlu, aşı konusunda teşvik edici uygulama başlattığını söyledi. Eroğlu, " Her Türk vatandaşı olarak bizler de aşımızı yaptırdık. Sevdiklerimiz için lütfen aşılarınızı yaptırın. Kuaför salonu olarak Türkiye'mizdeki aşı kampanyasına bizler de destek vermek için, Devletimizin her zaman yanındayız. 2'nci doz aşı yaptırana saç bakımı ve cilt bakımı hediye ediyoruz. Millet olarak inşallah en yakın zamanda korona virüsü ( Covid-19) yeneceğiz. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kullarına uyarsak virüs biter" ifadelerini kullandı.

Kuaför Eroğlu, "Ülkemizde bir daha virüs nedeniyle yasakların gelmesini biz kuaförler olarak istemiyoruz. Eylül ayında okulların açılmasını istiyoruz. Ülkemiz zor süreçten geçiyor. Yangınlar virüsle mücadele, depremler art arda geldi. Hep birlikte güçlü Türkiye için Devletimizin her zaman yanında olacağız. Kuaför ve berberler olarak aşı kampanyasına herkesi davet ediyoruz. İşletme olarak aşı kampanyamız yeni başladı. 2'nci doz aşı olana saç bakımı ve cilt bakımı yapıyoruz. Kampanyamız Eylül aynına kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

"Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum"

Kuaföre tıraş olmak için gelen müşteri Talha Yılmaz ise, kampanyadan dolayı Eroğlu'na teşekkür ederek, "Malatya Park AVM alış veriş merkezinde Kuaför Şener Eroğlu vatandaşlarımız aşı 'ya teşvik etmek için 2'nci doz aşı yaptıranlara, saç ve cilt bakamı ücretsiz hediye ediyorlar. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de aşımı yaptırdım. Aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum. Korona virüse karşı en büyük önlem aşı yaptırmaktır. Öğrenciyim biran önce okula gitmek için gün sayıyorum. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. İnşallah en yakın zamanda virüs biter" diye konuştu.

(SD-NA-LO-Y

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Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı
Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı
Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı
Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez

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