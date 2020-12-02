ASİMDER, kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik etti
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ASİMDER, kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik etti

02.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:11
ASİMDER, kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusunu tebriklerini bildirdiği bir tebrik mesajı açıkladı.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusunu tebriklerini bildirdiği bir tebrik mesajı açıkladı.

Ermenistan'ın 1992 yılında Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermeni ordusunu yenilgiye uğratan Azerbaycan ordusunun son yüz yılın büyük başarısı olduğunu söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Yaşadığımız son yüz yıl tarih içerisinde işgal edilmiş toprağını geri alan tek devlet Azerbaycan'dır. Suriye, Filistin ve diğer toprağı işgal edilmiş ülkeler topraklarını işgalden kurtaramamışken, Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenilerin işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtararak tüm dünya Türklerini gururlandırmıştır. Başkomutan görevindeki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de bu cesur duruşundan dolayı tebrik ederiz. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması hepimizi sevindirse de bölgeyi terk eden Ermenilerin ormanları, hayvanları yakıp katlettiler ve diğer ev malzemelerini söküp götürmeleri bizleri hem üzüp hem de kızdırmıştır. 27 yıldır dağıtığı harabe hale getirdiği Dağlık Karabağ'ın yer altı kaynaklarını Rusya ve Fransız madden şirketleri sömürdüler. Şimdi yapılan hasar tespit sonucu ve 27 yıl kullanmak ayrıca terk ederken yakılıp hasar verilmesinden dolayı Ermenistan tazminat ödemelidir. Eğer tazminat verecek maddi gücü yoksa Nahcivan ile Azerbaycan arasında bulunan Zengezur geçidi ile takas edilebilir" dedi.

Ermenistan ordusunun yüzde sekseninin yok olduğunu belirten Gülbey, "Türkiye'den 105 yıldır toprak ve tazminat ister, Gürcistan ile Cevahati bölgesinde toprak davası görürler. Azerbaycan'ın toprağını işgal eder. Bu kadar toprak ve tazminat isteyen Ermeni Diasporası ve Ermenistan devlet yetkilileri Azerbaycan'a karşı savaşmayan bu ordu ilemi istiyordun " şeklinde konuştu. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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