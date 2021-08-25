Aşıdan sonra aspirin içilir mi? Koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Korona aşısı olduktan sonra antibiyotik içilir mi?
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Aşıdan sonra aspirin içilir mi? Koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Korona aşısı olduktan sonra antibiyotik içilir mi?

Aşıdan sonra aspirin içilir mi? Koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Korona aşısı olduktan sonra antibiyotik içilir mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Aşılama çalışmaları devam ederken vatandaşlar, aşı sonrası ve öncesi neler yapması gerektiğini araştırmakta. Bu kapsamda araştırılan sorulardan biri de Koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra aspirin içilir mi? Korona aşısı olduktan sonra antibiyotik içilir mi?

Aşıdan sonra aspirin içilir mi? sorusunun yanıtı koronavirüs aşısı yaptıranlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞIDAN SONRA ASPİRİN İÇİLİR Mİ?

Ülkemizde Covid 19 vakalarının azalması için aşılama devam ederken aşı yapılan kolda ağrı, kızarıklık ve şişlik sıklıkla görülen yan etkiler arasında yer alıyor. Aşıyı olduktan sonra sağlık personelleri bazı talimatlarda bulunuyor. Aşı sonrası ağrınız olursa ağrı kesici içebilirsiniz önerisinde bulunan sağlık çalışanları, şı günü ağrı kesici veya ateş düşürücü olarak parasetamol içeren ilaçların kullanılmasının aşının etkisini azaltmadığını da belirtiyor.

KORONA AŞISI OLDUKTAN SONRA ANTİBİYOTİK İÇİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı Aşı Portalı'nda yer alan bilgilere göre, antibiyotik kullanmak covid aşısı olmada herhangi bir engel teşkil etmiyor. Antibiyotik kullanma sürecinde de aşı takvimine göre uygulamaya devam ediliyor. Buna göre; antibiyotik kullanırken COVID-19 aşısı olunabilir. Ancak vücutta ateşle seyreden bir infeksiyon varken aşı uygulandığında aşıya karşı yanıt azalabilir. Bu nedenle ateşli hastalık geçirmekte olan kişilerin 48 saat ateşsiz olduktan sonra, şikayetleri azalınca aşı olmaları önerilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Aşıdan sonra aspirin içilir mi? Koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Korona aşısı olduktan sonra antibiyotik içilir mi? - Haberler
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