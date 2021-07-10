Aşı yaşı kaça düştü? Türkiye'de aşılanma yaşı kaça indi?

Türkiye covid-19 ile mücadele kapsamında aşılanma çalışmalarını hızla sürdürürken vatandaş aşı yaşının kaça düştüğünü merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşa düşen aşılanma çalışmalarında yeni bir gelişmenin olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Aşı yaşı kaça düştü? Türkiye'de aşılanma yaşı kaça indi?

Covid-19 ile mücadele için aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Salgının ortadan kalkması yolunda önemli bir yere sahip olan aşı çalışmalarında, aşı yaşı her geçen gün düşüyor. Daha çok vatandaşı aşılamayı hedefleyen Türkiye'de en son aşı yaşı 18'e düşmüştü. Bugünlerde aşı yaşında yeni bir gelişmenin yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Peki, Aşı yaşı kaça düştü? Türkiye'de aşılanma yaşı kaça indi? Detaylar haberimizde!

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatıla aşılama çalışmalarında her geçen gün yaş sınırı düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşa kadar düşen aşı yaşı bugün itibariyle 16 yaşa kadar düşmüştür. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı karar üzerinde 16 yaş ve üstü vatandaşlar MHRS ve e-nabız üzerinden aşı randevusu alabilecekler.

TÜRKİYE'DE AŞILANMA YAŞI KAÇA İNDİ?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 57 milyon 111 bin 911 olarak gerçekleşti.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 459 bin 120'si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyondan fazla aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son duruma göre, aşı yaşı bugün itibariyle 16 yaşa kadar düşmüştür. Dolayısıyla 16 yaş ve üstü vatandaşlar MHRS ve e-nabız üzerinden aşı randevusu alabilecekler.