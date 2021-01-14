Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
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Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

14.01.2021 19:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelip de aşı olmayı kaçıran vatandaşların ancak grupta bulunan kişilerin bitmesinden sonra işlem yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 aşısının ilk dozu olmasının ardından çıkışta da kendisine eşlik eden Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarına aşılamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR HIZLI AŞI YAPABİLMİŞ ÜLKE VAR MI, BİLMİYORUM"

Koca, "Salgında büyük sıkıntılar yaşadık. Kaybettiklerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe herkesin olmasını öneriyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşının yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum." dedi.

AŞI SIRASINI KAÇIRANLARA NE OLACAK?

Aşı sürecinin şeffaf götürüleceğini belirten Koca, "Bundan sonra aşı programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götürüleceğini söylemek istiyorum. Hatta şehir bazında canlı göstermek istiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Sırası gelince yaptırması çok önemli. Sırası geçenlere grup bittikten sonra sıra geliyor olacak. O nedenle aşıyı mutlak yaptırma konusunda hassasiyet göstermeli. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

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