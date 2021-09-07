Aşı olmayanlar toplu taşımaya binebilir mi? Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi?
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Aşı olmayanlar toplu taşımaya binebilir mi? Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi?

Aşı olmayanlar toplu taşımaya binebilir mi? Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi?
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6 Eylül itibarıyla başlayan PCR testi zorunluluğunun ardından merak edilen sorular arasında "Aşı olmayanlar toplu taşımaya binebilir mi?" yer alıyor. Bu tarihten sonra belirli alanlarda uygulamaya konulan PCR testi zorunluluğu, aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanları kapsıyor. Peki, otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar otobüse binebilir mi? Aşı olmayanlar toplu taşımaya binebilir mi?

Aşı olmayanlar toplu taşımaya binebilir mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'de koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken vaka sayısının 30 bine yaklaşması endişeleri de beraberinde getirdi. Aşı olmayanlara yönelik kısıtlama gelip gelmeyeceği tartışma konusu olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruları yanıtladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AŞI OLMAYANLAR TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanlar için uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için PCR testi zorunlu. Şehir içi toplu taşımalarda HES kodunuzun onaylı olması gerekiyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

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