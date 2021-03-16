Ashwalkers: A Survival Journey 15 Nisan'da çıkış yapacak
Hayatta kalma oyunu.
Yayıncı Dear Villagers ve geliştirici Nameless XIII, kıyamet sonrası dünyada geçen hikaye odaklı hayatta kalma oyunu Ashwalkers: A Survival Journey'in 15 Nisan'da PC () üzerinden çıkış yapacağını duyurdu.
Ashwalkers: A Survival Journey Tanıtım Yazısı
Dontnod'un (Life is Strange) kurucu ortağı Hervé Bonin'in yeni stüdyosu Nameless XIII tarafından geliştirildi. İnsanlığının karanlık kuytularıyla yüzleş ve gölgelerin içinde nelerin gizlendiğini öğren. Çizgisel olmayan hikaye, oyuncuları karmaşık ahlaki ikilemler arasında kalarak anlamlı seçimler yapmaya itiyor.
Özellikler
Çizgisel olmayan hikayede anlamlı seçimler yap
34 farklı sona ulaşmak için farklı yollardan geç
Ekibinin kaynaklarının yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlıklarıyla da ilgilen
Farklı ilişki dinamikleriyle ekibini yakından tanı
Volkanik bir kıyametle yerle bir olan acımasız dünyada seyahat et ve etrafını keşfet
Kaynak ve üretim malzemeleri topla
Sistem gereksinimleri ise henüz duyurulmadı.
Ashwalkers: A Survival Journey Duyuru Fragmanı
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Kaynak: Playerbros