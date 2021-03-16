Ashwalkers: A Survival Journey 15 Nisan'da çıkış yapacak
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Ashwalkers: A Survival Journey 15 Nisan'da çıkış yapacak

16.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:25
Ashwalkers: A Survival Journey 15 Nisan'da çıkış yapacak

Hayatta kalma oyunu.

Yayıncı Dear Villagers ve geliştirici Nameless XIII, kıyamet sonrası dünyada geçen hikaye odaklı hayatta kalma oyunu Ashwalkers: A Survival Journey'in 15 Nisan'da PC () üzerinden çıkış yapacağını duyurdu.

Ashwalkers: A Survival Journey Tanıtım Yazısı

Dontnod'un (Life is Strange) kurucu ortağı Hervé Bonin'in yeni stüdyosu Nameless XIII tarafından geliştirildi. İnsanlığının karanlık kuytularıyla yüzleş ve gölgelerin içinde nelerin gizlendiğini öğren. Çizgisel olmayan hikaye, oyuncuları karmaşık ahlaki ikilemler arasında kalarak anlamlı seçimler yapmaya itiyor.

Özellikler

    Çizgisel olmayan hikayede anlamlı seçimler yap

    34 farklı sona ulaşmak için farklı yollardan geç

    Ekibinin kaynaklarının yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlıklarıyla da ilgilen

    Farklı ilişki dinamikleriyle ekibini yakından tanı

    Volkanik bir kıyametle yerle bir olan acımasız dünyada seyahat et ve etrafını keşfet

    Kaynak ve üretim malzemeleri topla

    Sistem gereksinimleri ise henüz duyurulmadı.

    Ashwalkers: A Survival Journey Duyuru Fragmanı

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    Kaynak: Playerbros

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