Ashwalkers: A Survival Journey 15 Nisan'da çıkış yapacak

Yayıncı Dear Villagers ve geliştirici Nameless XIII, kıyamet sonrası dünyada geçen hikaye odaklı hayatta kalma oyunu Ashwalkers: A Survival Journey'in 15 Nisan'da PC () üzerinden çıkış yapacağını duyurdu.

Ashwalkers: A Survival Journey Tanıtım Yazısı

Dontnod'un (Life is Strange) kurucu ortağı Hervé Bonin'in yeni stüdyosu Nameless XIII tarafından geliştirildi. İnsanlığının karanlık kuytularıyla yüzleş ve gölgelerin içinde nelerin gizlendiğini öğren. Çizgisel olmayan hikaye, oyuncuları karmaşık ahlaki ikilemler arasında kalarak anlamlı seçimler yapmaya itiyor.

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